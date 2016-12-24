В Мордовии в детском оздоровительном лагере «Золотой колос» строят два новых корпуса

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В детском лагере «Золотой колос» в Краснослободском районе появятся два новых корпуса. Они возводятся в рамках реализации программы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления.
Сейчас идет установка стеновых панелей, монтаж теплоизоляции, ведутся малярные работы, а также выполняются работы по подведению инженерных сетей. Будет благоустроена и прилегающая территория.
Новые корпуса достроят уже в мае. В каждом смогут разместиться 49 человек.
«Проект реализуется в рамках президентской программы «Десятилетие детства». Строительство новых корпусов позволит нам увеличить количество мест для размещения детей и обеспечить им комфортное и безопасное проживание во время летнего оздоровительного сезона», - отметил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.
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