В Мордовии в детском оздоровительном лагере «Золотой колос» строят два новых корпуса

В детском лагере «Золотой колос» в Краснослободском районе появятся два новых корпуса. Они возводятся в рамках реализации программы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления.

Сейчас идет установка стеновых панелей, монтаж теплоизоляции, ведутся малярные работы, а также выполняются работы по подведению инженерных сетей. Будет благоустроена и прилегающая территория.

Новые корпуса достроят уже в мае. В каждом смогут разместиться 49 человек.

«Проект реализуется в рамках президентской программы «Десятилетие детства». Строительство новых корпусов позволит нам увеличить количество мест для размещения детей и обеспечить им комфортное и безопасное проживание во время летнего оздоровительного сезона», - отметил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.