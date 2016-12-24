В Мордовии примут дополнительные меры по защите населения и обеспечению безопасности на объектах инфраструктуры

18 апреля в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в республике. В том числе речь шла о противодействии беспилотным летательным аппаратам и принимаемых мерах по повышению антитеррористической защиты объектов критической инфраструктуры.



Глава Мордовии подчеркнул, что решения оперативного штаба принимаются с учетом новых угроз. «Две атаки беспилотных летательных аппаратов произошли за неделю. Поэтому первоочередная задача – это физическая защита объектов промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, других возможных объектов потенциальных устремлений диверсионных террористических атак», - сказал Артём Здунов.



На заседании оперштаба обсуждались вопросы отработки механизмов взаимодействия при возникновении подобных угроз, разработки единого порядка информирования, а также использования средств обнаружения и противодействия БПЛА.

Главой республики даны поручения по принятию дополнительных мер, направленных на защиту населения и обеспечение безопасности на объектах инфраструктуры, а также проведению тренировок по эвакуации в случае ЧС.