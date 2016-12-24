Поздравление Главы Мордовии с праздником Весны и Труда

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Уважаемые жители Мордовии!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
В эти дни мы чествуем передовиков производства, славные трудовые династии и рабочие коллективы. Первомай объединяет людей разных профессий и возрастов. Даже самые высокие технологии не могут обойтись без труда человека.
Мы стремимся создавать все условия для открытия в регионе новых рабочих мест и привлечения высококвалифицированных кадров. Развивается система наставничества – важно передавать накопленный трудовой опыт и профессиональные традиции молодому поколению. Самые тёплые слова благодарности – ветеранам труда.
Сегодня, когда идёт специальная военная операция за безопасность и суверенитет нашей Родины, надёжный тыл обеспечивает фронт всем необходимым.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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