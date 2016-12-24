Поздравление Главы Мордовии с праздником Весны и Труда

Уважаемые жители Мордовии!



Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!



В эти дни мы чествуем передовиков производства, славные трудовые династии и рабочие коллективы. Первомай объединяет людей разных профессий и возрастов. Даже самые высокие технологии не могут обойтись без труда человека.



Мы стремимся создавать все условия для открытия в регионе новых рабочих мест и привлечения высококвалифицированных кадров. Развивается система наставничества – важно передавать накопленный трудовой опыт и профессиональные традиции молодому поколению. Самые тёплые слова благодарности – ветеранам труда.



Сегодня, когда идёт специальная военная операция за безопасность и суверенитет нашей Родины, надёжный тыл обеспечивает фронт всем необходимым.



Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!





Глава Республики Мордовия А. Здунов