В Мордовии прошла дизайн-сессия по цифровой трансформации в промышленности и сельском хозяйстве региона

В Доме Республики состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта, проведенная Сбером совместно с Правительством Мордовии. В мероприятии приняли участие руководители профильных министерств, первые лица крупнейших промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.

В ходе сессии проектные команды рассматривали различные концепции применения технологий искусственного интеллекта и предлагали свои идеи по их внедрению в сфере промышленности и сельского хозяйства.



Управляющий Мордовским отделением Сбербанка Игорь Чермошанский отметил:



«Совместно с Правительством Мордовии мы ведем поэтапную работу по внедрению современных технологических решений в различных отраслях жизни региона. Уверен, что сегодняшняя сессия придаст новый импульс для создания качественных цифровых инструментов, которые могут быть использованы на предприятиях республики. Мы рады поделиться своей экспертизой и содействовать цифровой трансформации бизнеса и региона. Ведь эффективность процессов после внедрения технологий ИИ увеличивается в 5–7 раз».



Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и реализует соглашение с Правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли, а также активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.



В ноябре 2023 года в рамках дня региона на выставке «Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве Сбера и Республики Мордовия в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Совместно с Правительством Мордовии Сбер уже реализовал ряд проектов по цифровизации сферы здравоохранения (дистанционный мониторинг пациентов, «Цифровой ФАП»), цифровизации объектов спортивной инфраструктуры (проект «Живу спортом») и т.д.