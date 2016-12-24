На Международной выставке-форуме «Россия» проходит Всероссийский день мордовских языков

«Степан Эрьзя. Долгий путь домой»
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, на стенде республики организована выставка художественной и учебно-методической литературы на мокшанском и эрзянском языках Мордовского книжного издательства.
Интерактивную программу представляет Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева.
На выставке проводится интеллектуальная online-игра-путешествие «По страницам народных сказок» (народная сказка на русском, мокшанском и эрзянском языках). Также работает Школа мордовских языков.
Все это сопровождается выступлениями национальных творческих коллективов - этнографической фольклорной группы «Мерема», ансамбля «Эх, мордовочки» и ансамбля «Эряма».
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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