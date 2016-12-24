На Международной выставке-форуме «Россия» проходит Всероссийский день мордовских языков

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, на стенде республики организована выставка художественной и учебно-методической литературы на мокшанском и эрзянском языках Мордовского книжного издательства.

Интерактивную программу представляет Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева.

На выставке проводится интеллектуальная online-игра-путешествие «По страницам народных сказок» (народная сказка на русском, мокшанском и эрзянском языках). Также работает Школа мордовских языков.

Все это сопровождается выступлениями национальных творческих коллективов - этнографической фольклорной группы «Мерема», ансамбля «Эх, мордовочки» и ансамбля «Эряма».