В столице Мордовии впервые в этом году обработают препаратом «Экобактер» очистные сооружения

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Об этом в телеграм сообщил глава городского округа Игорь Асабин.
«19 апреля муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» проведет первую в этом году обработку иловых площадок, для предупреждение распространения специфического запаха с территории очистных сооружений.
Будут обработаны 37 иловых площадок микробиологическим препаратом «Экобактер».
Препарат «Экобактер» препятствует образованию сероводорода и иных газов в атмосферу. Также, для снижения неприятного специфического запаха и уменьшения вредных выбросов в атмосферу, будет проводиться ежедневное внесение микробиологического препарата «Экобактер» в осадок сточных вод».
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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