Нацпроект привлек более ста тысяч человек в сферу малого и среднего бизнеса Мордовии

На прошедшем расширенном заседании итоговой коллегии Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия рассматривалась ситуация с развитием малого и среднего предпринимательства в регионе.



Исполняющий обязанности министра Иван Горин сообщил, что по итогам прошлого года преодолена планка в 100 тысяч человек, задействованных в сфере МСП. Этому способствует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Сейчас в сфере МСП задействовано уже более 105 тысяч человек, а количество субъектов к концу 2023 года достигло почти 24 тысячи. Значительно выросло и число самозанятых — это более 22 тысяч человек», - рассказал Иван Горин.

Объем финансирования нацпроекта в 2019-2024 годах составил 1,24 млрд рублей, значительная часть которых — средства федерального бюджета. Количество льготных микрозаймов в 2023 году составило 341, а объем выданных микрозаймов превысил 736 млн. рублей.

«Здесь мы тоже зафиксировали рост по отношению к 2022 году как по количеству, так и по объему микрозаймов, - подчеркнул руководитель Министерства. - Стоит отметить и рост в прошедшем году по количеству и объему поручительств Гарантийного фонда, а также грантовой поддержки социальных и молодых предпринимателей до 25 лет».

На 66% увеличилось и количество оказанных услуг Центром «Мой бизнес». Субъекты МСП в режиме «одного окна» получили 1711 услуг, как финансовых, так и нефинансовых.

«Помимо финансовой поддержки, самозанятые и индивидуальные предприниматели активно пользуются возможностью изготовления рекламной продукции, получают помощь в продвижении товаров на маркетплейсах, участвуют в различных конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах и выставках», - добавил Иван Горин.

В 2023 году для субъектов МСП проведено 82 мероприятия, в которых приняло участие 1200 предпринимателей. Особенно популярны такие проекты, как «Бизнес-десант», «Лучшие в своем деле», региональный этап грантовой программы для женщин «Мама-предприниматель», а также четырехдневный цикл обучающих мероприятий «Мой гостеприимный бизнес».



«Не стоит забывать, что большой популярностью пользуются и традиционные ярмарки самозанятых, где наши умельцы со всей республики имеют возможность в крупнейших торговых центрах Саранска безвозмездно выставлять продукцию, сделанную собственными руками, - подытожил Иван Горин. - Многочисленные меры поддержки дают возможность малому и среднему бизнесу Мордовии активно развиваться, продвигать свои товары, повышать свой предпринимательский уровень, получая от любимого дела доход».