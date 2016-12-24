В Доме Республики состоялась премьера фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой»

17 апреля в кинозале Дома Республики состоялся премьерный показ документально-игрового фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой» - на него пригласили представителей сферы культуры.

В съемках первого полнометражного документально-игрового фильма о нашем великом земляке были задействованы известные российские актеры – Елизавета Арзамасова, Даниил Спиваковский. Станислав Дужников сыграл роль отца скульптора. Главную роль исполнил актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов.

Участников просмотра приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов. «У нас появляется новая отрасль, для нас она очень важна. Я думаю, что она принесет нам много интересного, потому что с ней сопряжены и другие отрасли: туризм, транспорт, гостиничный бизнес. Мы пишем заявки на гранты, нас активно поддерживают», - сказал руководитель республики.

Генеральный продюсер кинокомпании «Аллюр-фильм» Алла Каргина поблагодарила Артема Здунова за внимание к развитию в регионе киноиндустрии, а жителей республики - за теплоту и душевность: «Я живу в Мордовии второй год и убедилась, что плохих людей здесь нет. Спасибо большое вам за это».

Зрители премьерного показа увидели трейлеры еще двух фильмов, съемки которых частично проходили в республике: «Спасая маленькие жизни» и «Школа Бабы-Яги». Документальный фильм «Спасая маленькие жизни» рассказывает о работе медиков Республиканской детской больницы и посвящен ее 60-летию. Премьера полнометражного фильма-сказки «Школа Бабы-Яги» запланирована на лето текущего года.

У нашей республики и кинокомпании есть и дальнейшие планы на сотрудничество. Планируется приступить к съемкам полнометражного художественного фильма «Тайна адмирала Ушакова», рассказывающего о событиях 1812 года, а также запустить вторую часть фильма-сказки «Школа Бабы-Яги. Продолжение».