В Мордовии к 79-ой годовщине Великой Победы 28 фронтовиков получат ежегодную выплату

В Мордовии отделение Социального фонда РФ направляет ветеранам и участникам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей ежегодной выплаты вместе с апрельской пенсией.



К 79-ой годовщине Великой Победы в нашей республике она установлена 28 фронтовикам, из них 23 участника и 5 инвалидов Великой Отечественной войны.



Чтобы получить выплату, писать заявление не требуется. Ее доставляют вместе с ежемесячной пенсией тем же способом, какой выбрали для себя ветераны – приносят на дом или перечисляют на банковскую карту.



Выплаты уже начались, по информации регионального отделения Социального фонда, на сегодняшний день они доставлены 18 участникам войны. До конца апреля их получат все ветераны.