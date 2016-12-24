15 команд из Мордовии поборются за выход в федеральный финал интеллектуального турнира Знание.Игра

17 апреля в регионах Приволжского федерального округа состоится региональный финал всероссийского чемпионата Знание.Игра в формате «Что? Где? Когда?»

Интеллектуальное состязание проводится Российским обществом «Знание». От Мордовии в нем примут участие 15 команд школьников и учащихся колледжей. Им предстоит продемонстрировать свои знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие широкий круг тем.



По итогам региональных отборов определятся 4 лучшие команды каждого из округов. Они отправятся на федеральный финал, который пройдет в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» в мае 2024 года.



«В этом году порядка 10 тысяч школ и колледжей принимают участие в новом формате направления Знание.Игра — в играх «Что? Где? Когда?» 150 тысяч школьников и студентов колледжей вовлечены в отборочные игры. Такое количество участников говорит о том, что молодежь тянется к знаниям, а игровой формат просвещения пользуется у них популярностью. Мы особенно рады, что финал чемпионата пройдет в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая призвана продемонстрировать важнейшие достижения нашей страны. Талантливые и умные люди — это главная гордость России, а участники интеллектуального соревнования, безусловно, таковыми и являются», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.