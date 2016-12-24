Конфликт из-за громкой музыки обернулся для жителя Рузаевского района двумя годами колонии и крупными финансовыми потерями

Как сообщает прокуратура РМ, суд вынес приговор по уголовному делу 37-летнего жителя села Татарская Пишля Рузаевского района. Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как выяснилось в ходе следствия, в июне прошлого года этот товарищ в компании родственников и друзей поздно вечером находился в одном из гаражей по ул. 40 лет Победы в с. Татарская Пишля. Компания отдыхала громко, музыка звучала во всю мощь.

49-летний сельчанин, дом которого расположен недалеко от гаражного бокса, сделал замечание фигуранту дела по поводу громкой музыки, из-за чего между ними возник конфликт. Агрессивный «меломан» избил своего соседа, причинив тяжкий вред его здоровью.

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

В пользу потерпевшего с подсудимого также взыскана компенсация морального вреда в размере 450 тысяч рублей.