В Доме Республики обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона

15 апреля в Доме Республики состоялось совещание у Главы Мордовии Артёма Здунова по взаимодействию с ПАО «Россети Волга». В совещании приняли участие генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов, вице-премьер Правительства РМ Инсаф Хайруллин и члены регионального кабинета министров.



Артём Здунов отметил важность развития электросетевого комплекса, в том числе с учетом промышленного потенциала региона. «Мы должны определить объемы нового строительства и реконструкции электросетевых объектов на период 2025-2029 годов, учесть потребности создаваемой в Мордовии особой экономической зоны», - сказал Глава республики.



На ближайшие пять лет финансирование капитальных вложений филиала «Россети Волга» - «Мордовэнерго» запланировано в сумме 2,7 млрд. рублей. Инвестиционная программа предусматривает ввод 17,8 МВА трансформаторной мощности и более 350 км линий электропередачи.



Особое внимание энергетики уделяют росту надежности электроснабжения потребителей Мордовии и инновационному развитию электросетевого хозяйства. Ожидается реконструкция распределительных сетей в Атяшевском, Ардатовском, Ичалковском, Дубенском районах республики.



Для повышения надежности и эффективности функционирования электрических сетей запланировано поэтапное внедрение распределенной интеллектуальной системы автоматизации и управления энергообъектами, установка микропроцессорных терминалов и систем телеуправления.



Также на встрече обсудили параметры регуляторного соглашения между республикой и электросетевой компанией. В случае его заключения инвестиции в электрические сети Мордовии возрастут еще на 632 млн. рублей.



«Экономика республики растет, и наше конструктивное сотрудничество позволит опережающими темпами развивать ее инфраструктурную основу», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети Волга» Александр Гаврилов.