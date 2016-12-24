В Зубово-Полянском районе в этом году отремонтируют дороги на улицах райцентра и в поселке Явас

Это стало возможным в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Подходим к решению вопроса системно, заранее планируем проведение капитального и ямочного ремонта, но появление выбоин на дорогах - явление, которое сложно предсказать, поэтому наиболее проблемные участки стараемся оперативно отрабатывать. Планируем ремонт дорог в Зубовой Поляне по улицам Парковая, Ленинская, Тургенева, Кирова, Крупской, Новикова-Прибоя, Автотранспортная, Некрасова, Рабочая, Демократическая, Герцена, Л. Толстого, Дубравная, Березовая, Электронная, Невского, Комсомольская, Тактаева и по Промышленному проезду. А также будут отремонтирован дороги, прилегающие к площади возле районного Дома культуры и к привокзальной площади. В поселке Явас пройдет ремонт на улицах Советская, Первомайская, Лесная и Комсомольская. Будет проведено грейдирование грунтовых дорог», - отметил глава Зубово-Полянского района Владислав Поршин.