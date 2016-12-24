Музей Победы приглашает жителей Мордовии на онлайн-программу к 90-летию со дня учреждения звания Героя Советского Союза

16 апреля Музей Победы приглашает жителей республики на онлайн-программу, которая приурочена к 90-летию со дня учреждения звания Героя Советского Союза. Интернет-пользователей ждут электронная выставка о летчиках, первых удостоенных этого высокого звания, тематический кинопоказ и виртуальная экскурсия.



Программа будет доступна на сайте культурной площадки



«Герой Советского Союза - высшая степень отличия в СССР, которой удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время. Всего этого звания были удостоены около 13 тысяч человек. Последний раз звание присвоили 24 декабря 1991 года. С 20 марта 1992 года за особые заслуги перед государством и народом присваивается аналогичное звание Героя Российской Федерации», – рассказали в Музее Победы.



Электронная выставка музея «Герои-Победители» расскажет о прославленных полярных летчиках: Анатолии Ляпидевском, Сигизмунде Ливаневском, Василии Молокове, Николае Каманине, Маврикии Слепневе, Михаиле Водопьянове, Иване Доронине. Интернет-пользователи узнают историю беспрецедентной спасательной акции, проведенной в Арктике отважными летчиками.



В онлайн-выставку вошли около 100 уникальных материалов: фотографии, карты, документы, плакаты. Экспозиция подготовлена Музеем Победы совместно с историком авиации Андреем Симоновым и правнучкой Михаила Водопьянова Светланой Болдыревой.



Онлайн-кинотеатр Музея Победы приглашает на просмотр документального фильма о полководце, четырежды удостоенного звания Героя Советского Союза. Историческая кинохроника «Георгий Константинович Жуков» РИА «Армия России» расскажет о биографии прославленного маршала.



Во время виртуальной экскурсии «Герои нашей страны» гид музея покажет, в каких залах и экспозициях можно увидеть имена всех героев, расскажет о людях, которым было присвоено это звание и об их подвигах.