В Мордовии нетрезвая автомобилистка въехала на «Приоре» в дорожное ограждение

По информации Госавтоинспекции республики, 13 апреля в Зубово-Полянском районе в 19.00 на трассе М-5 «Урал» 49-летняя женщина за рулем автомашины «Лада Приора» не справилась с управлением, выехала на правую обочину и совершила наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадавшую с различными травмами госпитализировали в Зубово-Полянскую районную больницу. У дамы установлено алкогольное опьянение, в отношении нее составлен административный материал за управление транспортом в нетрезвом виде.