В Саранске выявили заболевание бешенством у норки, которую содержала жительница Октябрьского района

«Мы с любовью и трепетом относимся к нашей стране»
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области информирует о регистрации нового очага бешенства среди животных на территории городского округа Саранск.
На основании протокола испытаний Мордовской республиканской ветеринарной лаборатории от 12.04.2024 получен положительный результат на бешенство норки, доставленной от гражданки, проживающей в Октябрьском районе Саранска.
В 2024 году на территории Мордовии зарегистрировано 6 неблагополучных пунктов по бешенству, в том числе: 1 — среди домашних плотоядных животных в Ромодановском районе, 1 — среди диких животных в Лямбирском районе, 2 – среди диких животных в г.о. Саранск, 1 – среди мелкого рогатого скота в Старошайговском районе, 1 — среди диких животных в Темниковском районе.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России