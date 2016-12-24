В Саранске выявили заболевание бешенством у норки, которую содержала жительница Октябрьского района

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области информирует о регистрации нового очага бешенства среди животных на территории городского округа Саранск.

На основании протокола испытаний Мордовской республиканской ветеринарной лаборатории от 12.04.2024 получен положительный результат на бешенство норки, доставленной от гражданки, проживающей в Октябрьском районе Саранска.

В 2024 году на территории Мордовии зарегистрировано 6 неблагополучных пунктов по бешенству, в том числе: 1 — среди домашних плотоядных животных в Ромодановском районе, 1 — среди диких животных в Лямбирском районе, 2 – среди диких животных в г.о. Саранск, 1 – среди мелкого рогатого скота в Старошайговском районе, 1 — среди диких животных в Темниковском районе.