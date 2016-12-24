В Мордовии 18-летний парень из Нижнего Новгорода ответит в суде за участие в мошеннических акциях с ущербом в миллион рублей

В столице республики завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в серии мошенничеств в отношении саранских пенсионерок. Информацию о его поимке в начале этого года разместил федеральный портал МВД Медиа.

В январе 2024 года в полицию Саранска в один день поступило три сообщения от местных жительниц 1945, 1946 и 1948 года рождения, заявивших о хищении у них обманом денежных средств.

Схема мошенничества во всех случаях была однотипной. Пожилым женщинам поступал звонок от неизвестного, который рассказывал, что их родственницы стали виновницами дорожных аварий. Чтобы они могли избежать уголовной ответственности и для возмещения пострадавшим затрат на лечение, требовалось передать денежные средства.

Следуя указаниям злоумышленников, потерпевшие приготовили наличность и отдали в общей сложности почти 1 млн рублей молодому человеку, приезжавшему к ним домой. Только после ухода «гонца» заявительницы связались с близкими, которые сообщили, что с ними все в порядке.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению денежных средств причастен 18-летний житель Нижнего Новгорода. Он был задержан, когда вернулся в Саранск для совершения очередного преступления.

Как пояснил молодой человек, объявление о криминальной подработке, как и все его «коллеги», он нашел в интернете. Куратор направлял ему на мобильный телефон информацию о том, в какой регион он должен прибыть, а потом и конкретные адреса, откуда надо забрать денежные средства. С целью конспирации парень всегда носил маску и перчатки.

Получив деньги, посланник телефонных мошенников перечислял часть из них организаторам через банкоматы. При этом, себе в качестве вознаграждения он оставлял по 5-8 процентов от каждой суммы. Преступный заработок он потратил на покупку куртки и наушников.

В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.