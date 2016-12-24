Ямочный ремонт дорог в Саранске входит в завершающую стадию

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков

«На данный момент работы по ямочному ремонту в г.о. Саранск выполнены на 65%. Общая протяженность отремонтированных дорог на сегодняшний день составляет 121 километр. Важно отметить, что ямочный ремонт – это необходимая временная мера, направленная прежде всего на обеспечение безопасности дорожного движения. Уже с июня за счет субсидии из дорожного фонда республики начнутся работы по текущему ремонту автомобильных дорог в городе.

В рамках проекта проводится ремонт 26 участков дорог регионального значения в 17 муниципальных районах, а также 6 участков дорог в Ардатовском, Чамзинском, Лямбирском, Старошайговском и Большеберезниковском районах по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Специалисты начали работы по расчистке дорог от кустарниковой растительности, устройству откосов земляного полотна, а также проводят фрезеровку с последующим укреплением основания песком и щебнем. Помимо этого, запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Рузаевке.

Полный перечень объектов на 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» доступен на карте».