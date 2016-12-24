Больше 10 действующих бойцов и ветеранов СВО из Мордовии уже подали заявки на участие в проекте «Время героев»

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Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
В России запустили программу развития участников СВО «Время Героев», которая призвана сделать из них руководителей для органов власти и госкорпораций. Она реализуется по поручению Президента РФ Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
Для включения в программу необходимо пройти онлайн-тест. Его методика объективна и определяет управленческий потенциал, исключая человеческий фактор оценивающего.
Участники отбора, которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии.
С 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая добавятся пункты еще в 43 городах. Информация об адресах пунктов оценки и порядке записи доступна в личных кабинетах на сайте времягероев.рф.
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Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
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