В Мордовии прогнозируют усиление северного ветра с порывами 15-17 м/с

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Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая 2024 года днем местами по Республике Мордовия ожидается усиление северного ветра с порывами 15-17 м/с.
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Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
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