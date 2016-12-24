В Саранске в преддверии Дня Победы заслуженным ветеранам вручили медали «Дети войны»

Торжественное мероприятие состоялось в здании Администрации Ленинского района столицы Мордовии.

«Трудно представить, как будучи ребенком, возможно пережить ужасы страшных военных событий, и не смотря на все жить дальше и строить наше будущее. С глубочайшим чувством признательности и уважения желаю нашим ветеранам прожить в добром здравии еще много лет радостной и счастливой жизни, чтобы продолжать делиться с молодым поколением своим опытом, мудростью, любовью к родной земле и своей Отчизне! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Мирного неба над головой!» - сказала на мероприятии депутат Саранского городского совета Ольга Акамова.