В Саранске в преддверии Дня Победы заслуженным ветеранам вручили медали «Дети войны»

«Вы занимаетесь самым дорогим – нашими языками, культурой»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Торжественное мероприятие состоялось в здании Администрации Ленинского района столицы Мордовии.
«Трудно представить, как будучи ребенком, возможно пережить ужасы страшных военных событий, и не смотря на все жить дальше и строить наше будущее. С глубочайшим чувством признательности и уважения желаю нашим ветеранам прожить в добром здравии еще много лет радостной и счастливой жизни, чтобы продолжать делиться с молодым поколением своим опытом, мудростью, любовью к родной земле и своей Отчизне! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Мирного неба над головой!» - сказала на мероприятии депутат Саранского городского совета Ольга Акамова.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания