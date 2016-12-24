В Мордовии бывшая заведующая детским садом ответит в суде за фиктивное трудоустройство дочери знакомой

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Ромодановском районе бывшая заведующая детским учреждением предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге.
По данным следствия, с декабря 2021 по май 2022 года 60-летняя заведующая детским садом приняла дочь своей знакомой на вакантную должность сторожа. При этом трудовую деятельность новая работница не осуществляла, трудоустройство было фиктивным. Обязанности сторожа исполняли другие лица, в том числе супруг самой заведующей.
Следствием ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (Служебный подлог).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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