В Мордовии бывшая заведующая детским садом ответит в суде за фиктивное трудоустройство дочери знакомой

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Ромодановском районе бывшая заведующая детским учреждением предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге.

По данным следствия, с декабря 2021 по май 2022 года 60-летняя заведующая детским садом приняла дочь своей знакомой на вакантную должность сторожа. При этом трудовую деятельность новая работница не осуществляла, трудоустройство было фиктивным. Обязанности сторожа исполняли другие лица, в том числе супруг самой заведующей.

Следствием ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (Служебный подлог).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.