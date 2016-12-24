УФАС по РМ выявило в действиях АО «Газпром газораспределение Саранск» признаки нарушения антимонопольного законодательства

В региональное Управление федеральной антимонопольной службы поступило заявление гражданина на действия АО «Газпром газораспределение Саранск».

Установлено, что АО «Газпром газораспределение Саранск» в адрес граждан направило договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме. При этом они не соответствовали типовой форме. Так, например, в договорах не была указана стоимость услуг по техническому обслуживанию ВКГО, а также включено положение о праве АО «Газпром газораспределение Саранск» в одностороннем порядке изменять стоимость технического обслуживания ВКГО.

Как сообщает антимонопольное ведомство, в таких действиях газовиков УФАС по РМ усмотрело навязывание гражданам невыгодных условий заключения договоров о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме. В службе сочли, что в действиях АО «Газпром газораспределение Саранск» содержатся признаки нарушения Закона о защите конкуренции (п. 3 части 1 статьи 10).

АО «Газпром газораспределение Саранск» выдано предупреждение. Обществу необходимо привести договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме в соответствие с типовой формой.

В случае неисполнения предупреждения в УФАС по РМ будет рассмотрен вопрос о возбуждении антимонопольного дела.