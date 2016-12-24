В Мордовии сформирован новый состав Молодежного правительства

Об этом в телеграм сообщил руководитель регионального кабинета министров Дмитрий Поздняков.

«Сегодня состоялась встреча с кандидатами, прошедшими отбор в основной состав Молодежного правительства Республики Мордови, объявленный в начале этого года.

В результате конкурсного отбора, в котором принимали участие школьники, студенты и представители работающей молодежи, был сформирован состав из 16 кандидатов, изъявивших желание учиться и трудиться по направлениям министерств и ведомств. Сегодня каждый из них рассказал о своих планах и ожиданиях от взаимодействия с Правительством Республики Мордовия. Представленные инициативы были достаточно интересными, безусловно, окажем поддержку при их реализации.

Помимо этого, с кандидатами обсудили совместную работу в реализации программы «Возвращение», инициированной Главой Республики Мордовия Артёмом Алексеевичем Здуновым. Важно показать уроженцам нашей республики, проходящим в настоящее время обучение в высших учебных заведениях разных субъектов России, как развиваются республиканские предприятия, и предложить возможности трудоустройства и работы на благо родной республики.

Благодаря таким сообществам, как Молодежное правительство, открываются перспективы реализации кадрового потенциала в республике. Отмечу, что работа с молодыми кадрами способствует не только активному участию молодежи в жизни региона, но и формированию гражданской позиции среди молодого поколения».