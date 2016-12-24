Минстрой России назвал города с благоприятной городской средой

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Опубликованы результаты подсчета Индекса качества городской среды по итогам 2023 года. Оценивалось 36 различных показателей. Среди них: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Чтобы городская среда считалась благоприятной, индекс качества должен превышать 180 баллов.
В Мордовии города с благоприятной городской средой за 2023 год названы: Саранск (204 балла), Ковылкино (194 балла), Рузаевка (193 балла), Темников (193 балла), Краснослободск (181 балл). Причем, столица региона по сравнению с предыдущим периодом улучшила свои показатели.
«Именно слаженная работа управленческих команд органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнеса, граждан приводит к положительному результату», - подчеркнул Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
Индекс качества городской среды - это один из показателей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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