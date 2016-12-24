В Мордовии сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли ветерану СВО получить положенные выплаты

По информации регионального филиала фонда, житель Дубенского района Анатолий Девяткин был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Служил в хозяйственном взводе роты материально-технического обеспечения. 4 апреля прошлого года был ранен в районе села Белогоровка. После лечения вернулся на боевые позиции, а в июне был уволен в запас по достижению предельного возраста службы.



Анатолий Алексеевич вернулся в родное село и устроился механизатором на сельскохозяйственное предприятие. Жизнь вошла в мирное русло. Узнав о работе филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии, ветеран пришел на прием к социальному координатору Марине Герасимовой. Рассказал о ранении и о нехватке документов для получения выплаты.

Выяснилось, что в госпитале затерялись справка о тяжести ранения и выписной эпикриз. Соцкоординатор помогла составить в лечебное учреждение письмо с просьбой выслать недостающие документы. Но, к сожалению, ответ так и не пришел. Тогда Марина Герасимова приняла участие в составлении жалобы в военную прокуратуру, благодаря которой дело сдвинулось с мертвой точки. Справки были высланы, и весь пакет документов поступил в профильные ведомства. В марте ветерану были зачислены положенные выплаты.



«Очень благодарен социальному координатору за помощь и отзывчивость, - сказал он. – Фонд «Защитники Отечества» – очень нужная организация, сотрудники которой четко знают свою работу и стремятся помочь каждому».