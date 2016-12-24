При угрозе подтопления жителям Саранска следует звонить в ЕДДС по многоканальному телефону 24-07-07

О противопаводковых мероприятиях в городском округе в телеграм сообщил мэр столицы Игорь Асабин.

«Сотрудники муниципального предприятия «СпецСервис» проводят:

- промывку водопропускных труб по ул. Гожувская;

- очистку от мусора гидросооружений на реке Саранска;

- отвод талых вод с полей в с. Грибоедово по ул. Советская и в р.п. Николаевка по ул. Луговая.

При существовании угрозы подтопления жителям городского округа Саранск необходимо звонить:

в ЕДДС по многоканальному телефону 24-07-07 круглосуточно без выходных».