31 марта в Иоанно-Богословский соборный храм Саранска доставлен ковчег с двумя величайшими святынями христианского мира – частью шипа из тернового венца Иисуса Христа и частью древа креста Господня.

Как сообщает Саранская епархия Мордовской митрополии РПЦ, с момента их принесения в храме будут ежедневно совершаться молебны с поименным поминовением. Доступ к святыням открыт ежедневно с 7:00 и до окончания вечернего богослужения.

Ковчег покинет старейший храм республики 22 апреля.