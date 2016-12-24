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31 марта в Иоанно-Богословский соборный храм Саранска доставлен ковчег с двумя величайшими святынями христианского мира – частью шипа из тернового венца Иисуса Христа и частью древа креста Господня.
Как сообщает Саранская епархия Мордовской митрополии РПЦ, с момента их принесения в храме будут ежедневно совершаться молебны с поименным поминовением. Доступ к святыням открыт ежедневно с 7:00 и до окончания вечернего богослужения.
Ковчег покинет старейший храм республики 22 апреля.
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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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