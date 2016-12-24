Сафари-парк «Кречет» вышел в финал Всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края»

Определены финалисты Всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края», организатором которого выступает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».Среди 445 претендентов в финал конкурса вышел сафари-парк «Кречет», расположенный в Кочкуровском районе Мордовии.

В ходе открытого голосования жители страны отобрали топ-30 финальных локаций - именно их планируется включить в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие».

Сафари-парк «Кречет»— это уникальное место, где посетители могут не только насладиться природой мордовского края и прокатиться на специальном транспорте, но и вступить в непосредственный контакт с дикой природой и ее обитателями. Одной из самых популярных и захватывающих активностей, доступных в сафари-парке, является кормление благородных пятнистых оленей на расстоянии вытянутой руки.

В финальном этапе конкурса россияне выберут, какие локации достойны звания лучших в нескольких номинациях: «Гордость моей страны», где представлены объекты исторического наследия, «Душа моей компании» – точки притяжения молодежи и «Мечта моего сердца» – места, которые голосующие считают для себя наиболее важными. В результате будут сформированы 3 рейтинга: топ-10 локаций в каждой из трех номинаций. Все 30 достопримечательностей смогут посетить тысячи участников программы «Больше, чем путешествие».

Итоги конкурса будут подведены 3 апреля.