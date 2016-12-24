В Мордовии директор и продавец магазина по продаже детских товаров вошли в сговор для хищения средств

В Рузаевском районе двое местных жительниц 20-и 22-х лет отроду выслушали приговор суда по статье за присвоение денег. Девушки обкрадывали свою торговую точку.

По информации МВД по РМ, следствие установило, что в июле 2023 года одна из подельниц в городе Рузаевке была назначена на должность директора магазина по продаже детских товаров. Судя по всему, барышне вскружила голову ответственность за материальные ценности и она решила воспользоваться служебным положением. В преступную деятельность она вовлекла продавщицу торговой точки, которой предложила периодически похищать из кассы деньги и делить их поровну.

Таким образом, в период с июля по август прошлого года соучастницы, действуя группой лиц по предварительному сговору, 12 раз совершили хищение наличности из кассового аппарата на общую сумму 181 300 рублей.

Деньги вороватые особы тратили на личные нужды. По приговору суда бывшая директор магазина была осуждена на 1 год лишения свободы условно, ее криминальной партнерше дали 300 часов обязательных работ.