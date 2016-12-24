В Саранске водитель «Ауди А-7» проигнорировал спецсигналы служебной автомашины ДПС и спровоцировал аварию

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Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии 28 марта в 11 часов 40 минут на перекрестке улиц Гагарина - Республиканская 37-летний водитель автомашины «Ауди А-7» при повороте налево не предоставил преимущество в движении служебной автомашине ДПС «ХАВАЛ». При этом, автомобиль полицейских двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. В результате, произошло столкновение транспортных средств.
Обе автомашины получили механические повреждения, пострадавших нет, водители трезвы.
В отношении автомобилиста на иномарке составлен административный материал за непредоставление преимущества в движении т/с, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
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