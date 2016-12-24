В клиентских службах отделения Социального фонда России в Мордовии вводится дополнительный день для приема посетителей

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Социальный фонд России расширил график приема в своих клиентских службах по всей стране. Начиная с марта офисы фонда, помимо основного обслуживания по будням, будут принимать посетителей в дополнительный день —каждую последнюю субботу месяца. Граждане и организации смогут получить в этот день весь перечень услуг фонда.
В субботу, 30 марта, все клиентские службы отделения Социального фонда России в Мордовии будут вести прием посетителей.
График работы:
- клиентские службы в Саранске и Рузаевском районе — с 9:00 до 15:00
- клиентские службы в остальных районах республики — с 9:00 до 13:00.
Записывайтесь на прием через сайт (https://es.pfrf.ru/znp/) или по телефону: 8 800 200 01 88.
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