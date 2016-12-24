В Саранске двое залетных наркоторговцев на «Порше Панамера» выслушали приговор суда

Весной прошлого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ в ходе проводимых оперативных мероприятий задержали в Саранске 36-летнего жителя г. Сочи и 34-летнего жителя г. Пензы. Гости мордовской столицы прибыли в республику с наркотической «миссией».

Парочка была задержана оперативниками в начале марта в переулке Кириллова в Саранске. В ходе личного досмотра у одного из них полицейские обнаружили несколько свертков с крупной партией мефедрона - массой около 40 граммов.

В последующем на территории Мордовии и Пензенской области оперативники отыскали несколько тайников с «синтетикой», которые оборудовали наркотические эмиссары. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более 200 граммов.

По словам задержанных, в республику они приехали на автомобиле «Порше Панамера», принадлежащем жителю Краснодарского края. С собой у них находилась крупная партия наркотических средств, которую они приобрели в интернете с целью последующего сбыта. В Мордовии мужчины остановились в гостинице, возле которой и были задержаны сотрудниками полиции.

Как сообщает МВД по РМ, по приговору суда один из наркодилеров получил 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, второй подельник приговорен к 12 годам неволи. Автомобиль «Порше Панамера» обращен в доход государства.