Житель Зубовой Поляны стал еще одной жертвой фальшивых брокеров с ущербом в 1 миллион рублей

48-летний житель Зубово-Полянского района еще в октябре прошлого года связался с сомнительной брокерской компанией, инвестирование с помощью которой привело его к финансовому краху. Участие в электронных торгах оказалось чистой воды надувательством, аферистов интересовали лишь деньги простодушного жителя республики.

По информации МВД по РМ, следуя советам специалистов, мужчина регулярно пополнял брокерский счет, якобы открытый на его имя. Для получения большей прибыли клиенту рекомендовали пускать в торговый оборот все более значительные суммы.

Азартный «инвестор» даже взял банковский кредит почти в полмиллиона рублей, когда у него уже не осталось собственных средств для наращивания операционного капитала. Ему даже показали прибыль от сделок. В один прекрасный день потерпевший захотел вывести заработанные 29 тысяч долларов, но ему пояснили, что для этого требуется оплатить комиссию.

Житель Мордовии долгое время надеялся, что ему все же вернут хотя бы его собственные деньги. И только 27 марта мужчина решил обратиться в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила у него 964 тысячи рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.