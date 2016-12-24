В Саранске решили перенести по времени запрет на движение транспорта по улице Строительной

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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Городская Администрация со ссылкой на свою же Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства сообщает, что ранее анонсированное ограничение движения по ул. Строительной с 1 апреля переносится на другую дату.
О новой дате и времени обещают проинформировать дополнительно.
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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
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