В Саранске решили перенести по времени запрет на движение транспорта по улице Строительной

Репортер

Городская Администрация со ссылкой на свою же Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства сообщает, что ранее анонсированное ограничение движения по ул. Строительной с 1 апреля переносится на другую дату.

О новой дате и времени обещают проинформировать дополнительно.

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