В Саранске решили перенести по времени запрет на движение транспорта по улице Строительной

Городская Администрация со ссылкой на свою же Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства сообщает, что ранее анонсированное ограничение движения по ул. Строительной с 1 апреля переносится на другую дату.



О новой дате и времени обещают проинформировать дополнительно.