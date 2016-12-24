В Саранске для школьников стартует конкурс творческих работ и социальной рекламы «Здоровый Я – здоровая страна!»

В столице Мордовии в период с 1 апреля по 31 мая будет проводиться конкурс «Здоровый Я – здоровая страна!». Он направлен на формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, а также на развитие творческих способностей детей и подростков.

В конкурсе могут принять участие ребята в двух возрастных категориях - 12-14 лет и 15-17 лет. Всего заявлено три номинации:

- «Лучший макет наружной социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»

- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»

- «Лучшая декоративно-прикладная работа».

Как сообщает городская Администрация, к участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций начального и среднего профессионального образования, интернатных учреждений, учреждений дополнительного образования детей.

Дополнительную информацию о конкурсе, можно получить по телефонам организаторов: в Департаменте по социальной политике Администрации городского округа Саранск (24-23-44), Информационно-методическом центре (47-67-40) и Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ (38-12-08).