В Саранске назвали победителей конкурса среди детских садов на лучшую зимнюю площадку

В столице Мордовии подвели итоги смотра-конкурса «Зимняя площадка дошкольной образовательной организации». Он проводился в течение зимнего периода в детских садах городского округа Саранск.

По информации городской Администрации, активное участие в конкурсе приняли не только педагоги и сотрудники образовательных организаций, но и родители воспитанников. Коллективы «ландшафтных дизайнеров» творчески подошли к оформлению территорий детских садов.

По итогам конкурса в номинации «Лучшая организация работы дошкольной образовательной организации в зимний период» победителями признаны детские сады №10, №14, №32. Призерами – детские сады №3, №65, №76, №83, №117.

В номинации «Лучшая зимняя групповая площадка дошкольной образовательной организации» победителями признаны детские сады №32, №104. Призерами – детские сады №10, №14, №112.

В номинации «Лучшая спортивная площадка дошкольной образовательной организации» победителями признаны детские сады №2, №10, №112. Призерами – детские сад №32, № 65, №76, №117.

Победители в номинации «Снежный городок» – детские сады №6, №14, №32. Призеры – детские сады №5, №40, №58, №97, №112.