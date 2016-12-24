Мордовия дополнительно получит на закупку лекарств от гепатита C около 60 миллионов рублей

В рамках поручения Президента в ближайшие три года на закупку лекарств для больных хроническим вирусным гепатитом С будет дополнительно направляться по 4,5 млрд рублей ежегодно. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью федерального финансирования будут закуплены лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. «С учетом вложений самих регионов общий объем средств на такие цели в течение трех лет составит порядка 18 млрд рублей», – отметил Михаил Мишустин.

В результате такими лекарствами будет обеспечено более 75,8 тысячи человек, добавил Председатель Правительства.

Согласно документу, Мордовия уже в этом году дополнительно получит на закупку лекарств от гепатита C почти 18 миллионов рублей. В целом же, в ближайшие три года республике направят на эти цели дополнительно около 60 миллионов рублей.