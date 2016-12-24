Библиотека им. А.С. Пушкина победила во Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

Объявлены финалисты и победители VI Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Экспертная комиссия рассмотрела 547 заявки из 73 регионов России. Лучшими в сфере национальных отношений стали 25 организаций, которые представили наиболее интересные и перспективные инициативы.

Проект Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина «Электронная библиотека Республики Мордовия» вошел в состав победителей в номинации «Лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей».

«Мы очень гордимся тем, что нашу работу отметили на таком высоком уровне! Кроме того, наша библиотека получила от организаторов конкурса приглашение на V Общероссийскую Конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» в июне 2024 года, где мы сможем презентовать свой проект, встретиться с федеральными экспертами и получим заслуженный диплом победителя», - отметили в Пушкинке.