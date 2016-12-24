Суд в Саранске рассматривает дело о хищении почти 900 тысяч рублей из командировочных средств

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По информации из Ленинского районного суда Саранска, по обвинению в присвоении денежных средств МВД России в сумме 886 тысяч 888 рублей ответ держит 52-летняя Наталья Острась.
Как следует из обвинительного заключения, в июне 2017 года Наталья Острась, являясь сотрудницей Управления по вопросам миграции МВД по РМ, была направлена в служебную командировку в город Ташкент Республики Узбекистан. Там она пробыла почти полгода.
Для оплаты командировочных расходов, связанных с приобретением проездных документов, оплаты суточных расходов и проживания в Ташкенте, дама получила подотчет бюджетные средства в сумме 1 миллион 665 тысяч 985 рублей.
Вернувшись из командировки, Острась предоставила в бухгалтерию Центра финансового обеспечения МВД по РМ документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о расходах, связанных с оплатой проживания на территории Республики Узбекистан. В результате этого, бухгалтерий расходы были учтены как использованные по целевому назначению.
Таким образом, хитроумная особа путем присвоения похитила часть вверенных ей денежных средств в сумме 886 888 рублей, причинив распорядителю бюджетных средств – МВД России - материальный ущерб в крупном размере.
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