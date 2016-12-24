В Саранске опубликована программа общегородского Дня здоровья (27 января)

День образования Мордовской автономии
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
Парк культуры и отдыха Ленинского района
11:00-11:10 «Зарядка с чемпионом»
11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди семей «На старте я и вся моя семья!»
11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди школьников «Веселые старты»
11:00-12:00 Соревнования по лыжным гонкам среди студентов
11:00-12:00 Футбол на снегу среди школьников
12:30-13:40 Хоккейный матч между командами «Факел» и «Мордовия»
11:10-11:20 Показательные выступления команды черлидеров МГПУ им. М.Е. Евсевьева
11:45-11:55 Награждение лучших спортивных семей Ленинского района
11:00-13:00 Работа аттракционов от ДК
11:00-12:30 Работа Ростовых кукол
Парк культуры и отдыха Пролетарского района
11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди семей «На старте я и вся моя семья!»
11:00-13:00 Перетягивание каната/прыжки через канат
11:00-12:30 Работа Ростовых кукол
11:20-12:30 Выступление творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск
Экопарк на Моховой
11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди семей «На старте я и вся моя семья!»
11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди школьников «Веселые старты»
11:00-12:00 Футбол на снегу среди школьников
11:00-13:00 Перетягивание каната/прыжки через канат
11:00-12:30 Работа Ростовых кукол
11:00-13:00 Выступление творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск
Стадион «Саранск» (Жилищник)
10:00-11:30 Городской турнир по зимнему футболу среди любительских команд
12:00-14:00 Забег на коньках (конькобежный спорт)
12:00-13:30 Футбол на снегу среди школьников
12:00-14:00 Спортивные эстафеты среди семей «На старте я и вся моя семья!»
12:00-14:00 Спортивные эстафеты среди школьников «Веселые старты»
12:00-13:00 Хоккейный матч среди любительских команд
12:00-13:30 Работа Ростовых кукол
12:20-14-00 Выступление творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск
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