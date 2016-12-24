В Саранске опубликована программа общегородского Дня здоровья (27 января)

Парк культуры и отдыха Ленинского района

11:00-11:10 «Зарядка с чемпионом»

11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди семей «На старте я и вся моя семья!»

11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди школьников «Веселые старты»

11:00-12:00 Соревнования по лыжным гонкам среди студентов

11:00-12:00 Футбол на снегу среди школьников

12:30-13:40 Хоккейный матч между командами «Факел» и «Мордовия»

11:10-11:20 Показательные выступления команды черлидеров МГПУ им. М.Е. Евсевьева

11:45-11:55 Награждение лучших спортивных семей Ленинского района

11:00-13:00 Работа аттракционов от ДК

11:00-12:30 Работа Ростовых кукол

Парк культуры и отдыха Пролетарского района

11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди семей «На старте я и вся моя семья!»

11:00-13:00 Перетягивание каната/прыжки через канат

11:00-12:30 Работа Ростовых кукол

11:20-12:30 Выступление творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск

Экопарк на Моховой

11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди семей «На старте я и вся моя семья!»

11:00-13:00 Спортивные эстафеты среди школьников «Веселые старты»

11:00-12:00 Футбол на снегу среди школьников

11:00-13:00 Перетягивание каната/прыжки через канат

11:00-12:30 Работа Ростовых кукол

11:00-13:00 Выступление творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск

Стадион «Саранск» (Жилищник)

10:00-11:30 Городской турнир по зимнему футболу среди любительских команд

12:00-14:00 Забег на коньках (конькобежный спорт)

12:00-13:30 Футбол на снегу среди школьников

12:00-14:00 Спортивные эстафеты среди семей «На старте я и вся моя семья!»

12:00-14:00 Спортивные эстафеты среди школьников «Веселые старты»

12:00-13:00 Хоккейный матч среди любительских команд

12:00-13:30 Работа Ростовых кукол

12:20-14-00 Выступление творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск