На уроке «Разговоры о важном» школьники Саранска вспомнили о подвиге жителей блокадного Ленинграда

День образования Мордовской автономии
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
Блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней, стала одним из самых трагических событий Великой Отечественной войны, а подвиг ленинградцев - невероятным примером мужества, силы, несгибаемой воли и огромной любви к своей Родине.
Именно об этом говорили 26 января на уроке «Разговоры о важном», посвященном 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он состоялся на базе Штаба общественной поддержки РМ.
Перед учениками саранской гимназии №20 выступил Иван Капитонов - доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина. Он рассказал школьникам, как жители Ленинграда выживали в те страшные годы, поделился историями людей, переживших блокаду. Несмотря на все тяготы, голод, холод и страх взрослые и дети продолжали работать, учиться и помогать фронту.
О подвиге ленинградцев каждый из нас знает с детских лет, но для многих - это семейная история. Учащиеся поделились блокадными воспоминаниями своих родственников.
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