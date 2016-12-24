В Ромодановском районе власти заплатят 25 тысяч рублей 6-летнему мальчику, покусанному бродячей собакой

Репортер

Прокуратура Ромодановского района по обращению местного жителя провела проверку по факту причинения вреда здоровью его несовершеннолетнему сыну.

Было установлено, что 2 июля минувшего года на улице Школьная в поселке Ромоданово бездомная собака укусила за ногу 6-летнего мальчика, тем самым причинив ребенку телесные повреждения.

Данная ситуация возникла в связи с ненадлежащей организацией Администрацией Ромодановского района работы по отлову животных без владельцев.

По закону, обязанность по организации отлова животных без владельцев возложена на органы местного самоуправления.

С целью защиты прав несовершеннолетнего  прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Ромодановского муниципального района компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

Исковые требования прокурора района удовлетворены на сумму 25 тысяч рублей.

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