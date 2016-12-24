В Мордовии налоговая служба будет пресекать факты сокрытия выручки в заведениях общественного питания

Управление Федеральной налоговой службы по РМ возобновляет работу по федеральному ведомственному проекту «Общественное питание». Ранее он был приостановлен, но в 2024 году его мероприятия вновь охватят рестораны, столовые, кафетерии, точки быстрого питания, зоны фаст-фуда и т.п.



Цель проекта – пресечение уловок, способствующих сокрытию выручки при расчетах клиентов за оказанные услуги общественного питания. Проект «Общепит» призван вывести хитроумную категорию налогоплательщиков из теневого сектора и направлен на повсеместное применение в заведениях общественного питания контрольно-кассовой техники при всех формах оплаты.



Как отмечается, при выявлении аномалий в расчетах контрольно-кассовой техники, в отношении недобросовестных налогоплательщиков налоговым органом будут проводиться контрольные мероприятия. Также будут осуществляться и контрольные закупки.