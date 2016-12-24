Глава Мордовии: «Следственному комитету отводится особая роль в борьбе с коррупцией и налоговыми преступлениями»

Глава Мордовии Артём Здунов 25 января принял участие в расширенном заседании коллегии Следственного управления Следственного комитета РФ по РМ. На заседание также были приглашены руководители органов государственной власти, территориальных федеральных органов, правоохранительных и судебных органов. Обсуждались итоги работы регионального подразделения СК РФ в минувшем году и задачи на предстоящий период.

С докладом выступил руководитель Следственного управления Олег Коробов. В прошлом году сотрудникам Следственного комитета удалось добиться хороших результатов по целому ряду направлений, прежде всего по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Проделана значительная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Благодаря достижениям криминалистики, современным экспертизам, взаимодействию с оперативными подразделениями удалось раскрыть 25 таких преступлений, больше половины из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Многое делается для решения проблемных вопросов, характерных для всех следственных органов. Речь о соблюдении прав участников уголовного процесса, повышении качества и сокращении сроков предварительного следствия, избрании мер пресечения.

Глава Мордовии подчеркнул: Следственному комитету отводится особая роль в борьбе с коррупцией и налоговыми преступлениями. В прошлом году сотрудниками следственного управления окончено 4 уголовных дела о налоговых преступлениях, по которым государству возмещён ущерб более чем на 208 млн. рублей. «Важно продолжить эту работу и стремиться обеспечить максимальное возмещение ущерба, добиваясь его реального погашения на досудебной стадии. Это важно для решения многих социальных задач», - сказал Артём Здунов.

Руководитель Мордовии также отметил: под строгим контролем должны быть вопросы целевого использования бюджетных средств, в том числе в рамках реализации национальных проектов, предоставления мер государственной поддержки бизнесу и населению. Вопросы возмещения ущерба здесь должны оставаться приоритетом.

Важное направление - противодействие киберпреступлениям, в последние годы это оно стало одним из самых проблемных. Электронные преступления сложно выявлять, расследовать, возмещать по ним ущерб. «Нужно думать, как противостоять совершению таких преступлений. Будем работать над профилактикой, чтобы люди не поддавались на это», - сказал Глава республики.

Кроме того, Артём Здунов отметил значимость контроля в сфере трудовых и социальных отношений, в том числе за соблюдением прав граждан на получение мер социальной поддержки, соблюдением жилищных прав граждан – при долевом строительстве, расселении из аварийного жилья, обеспечении жильем молодых семей, детей-сирот и других категорий.

Ключевой вопрос, требующий пристального внимания – безопасность детей. При снижении количества преступлений несовершеннолетних растет тяжесть их последствий, наносимый ущерб и трудности выявления. «Все мы знаем о вооруженных нападениях на учебные заведения, случаях насилия над детьми, в том числе со стороны сверстников, вовлечения их в незаконный оборот наркотиков, экстремистские акции и мошеннические группы, - подчеркнул Артём Здунов. - Нам вместе нужно усилить работу по профилактике подростковой преступности. Для этого необходимо оперативно реагировать на сигналы, поступающие от педагогов и родителей, социальных служб, волонтеров, активнее привлекать к этому общественные организации, комиссии по делам несовершеннолетних. И, конечно, самым жестким образом, незамедлительно реагировать на проявления экстремизма, сепаратизма, национализма, в первую очередь в молодежной среде и среди мигрантов, на попытки дискредитации Вооруженных Сил и специальной военной операции».

Глава Мордовии поблагодарил сотрудников Следственного комитета за работу, за слаженное взаимодействие.