Артём Здунов: МВД и прокуратура проведут комплексную проверку саранских муниципальных предприятий, занимающихся зимней уборкой города

25 января состоялось заседание итоговой коллегии регионального МВД по Республике Мордовия. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, руководители региональных структур правоохранительного блока.

С докладом о результатах оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел республики в 2023 году выступил министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков. Он также обозначил задачи на предстоящий период.

Правоохранители республики работают достойно: показатель уровня преступности в регионе более чем на 20% ниже средних значений по России и ПФО. На фоне угроз общественной безопасности в Мордовии не допущено совершения террористических актов, экстремистских акций, грубых нарушений общественного порядка.

В своем выступлении перед стражами порядка Глава республики обозначил направления, по которым нужно усилить работу.

Так, продолжает расти число преступлений, совершенных дистанционно. В основном, это преступления против собственности – мошенничества и кражи, преступления, от которых материально пострадали более 2,5 тысяч человек. «Жертвами электронного мошенничества часто становятся социально уязвимые категории населения. У этих преступников нет ничего святого, и для нас их поиск и нейтрализация – дело чести», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии обратил внимание правоохранителей на вопросы, связанные с работой ЖКХ. «Этой зимой все регионы столкнулись с аномальными погодными условиями. У нас соседние регионы даже школы закрывали, на дистант переводили, потому что туда невозможно было добраться. Мы такого не допустили. Но проблем очень много, на дорогах в том числе. Прежде всего, это организация дорожного хозяйства, подготовка коммунальных служб к работе в зимний период. Фиксируется значительный рост жалоб и обращений граждан. На недавнем совещании мы приняли совместно с прокуратурой и МВД решение о проведении комплексной проверки деятельности муниципальных предприятий. Необходимо установить место нахождения коммунальной техники, которая была выведена в рамках процедур банкротства муниципальных предприятий», - сказал Артём Здунов.

Из 220 единиц техники в процессе конкурсного производства около 150 единиц было выведено в подконтрольные бывшему руководству республики организации. Город эту технику утратил. Из 70 оставшихся единиц 14 фактически не установлены.

Глава республики обратился к правоохранителям: необходимо дать оценку правомерности этих действий. «Прошу занять здесь принципиальнейшую позицию, - подчеркнул Артём Здунов. – Фамилии там все известны. Обворовать город и после этого требовать чистоту на дорогах!»

Также Глава Мордовии обратил внимание на необходимость проверки работы управляющих компаний МКД. Они отвечают за уборку дворов, проездов во дворы, но выполняют свою работу не всегда, в то время как жители исправно платят за это деньги.

Подводя итоги своего выступления, Артём Здунов поблагодарил сотрудников полиции за постоянную готовность к выполнению задач по сохранению стабильности в обществе, профессиональную службу. Особая благодарность прозвучала в адрес тех полицейских, кто оказывал помощь коллегам из новых регионов России, работал на территории Северо-Кавказского округа.

Главная задача, которая стоит перед правоохранителями, - сохранение под контролем оперативной обстановки в регионе, выполнение комплексных мер по антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры, социальных учреждений, транспорта, массовых мероприятий.

Также перед участниками коллегии выступил прокурор Республики Мордовия Сергей Лапин.

В ходе заседания состоялось награждение отличившихся сотрудников органов внутренних дел ведомственными и государственными наградами.