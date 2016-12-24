В Саранске откроется выставка работ творческой династии Ямбушевых

25 января в Мордовском республиканском краеведческом музее им. И.Д. Воронина откроется выставка «Три поколения в искусстве», на которой представлены работы семьи художников Ямбушевых.

Основатель династии - заслуженный художник Мордовии Малик Ямбушев начал свой творческий путь в конце 1970-х гг. после завершения учебы в Казанском художественном училище. В 1990-е годы его искренние и трогательные пейзажи, наполненные душевным теплом и авторской любовью, завоевали признание ценителей изобразительного искусства и широкой зрительской аудитории.

Малик Ямбушев пишет улицы и скверы исторического центра Саранска. За минувшие десятилетия столица региона кардинально преобразилась, но на картинах мастера навсегда сохранился облик для многих дорогого и родного города детства. Также в творческом багаже живописца есть немало и сельских пейзажей.

Продолжает династию художников Руслан Ямбушев. Он окончил Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова, Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова. Участник многочисленных всероссийских и региональных выставок, в настоящее время - преподаватель Саранского художественного училища им. Ф.В. Сычкова. Работы Руслана Ямбушева передают различные нюансы света и цвета, которые пролетают мгновеньями, но мастер запечатлел их и сохранил на своих полотнах.

Самый юный представитель династии - Булат Ямбушев. Он занимается живописью с семи лет. По примеру деда и отца пишет пейзажи, пробует себя в портрете, участвует в творческих конкурсах и выставках. Сейчас Булату одиннадцать, он учится на подготовительных курсах Московской центральной художественной школы при институте имени В.И. Сурикова.

На выставке представлено сорок три работы династии художников Ямбушевых.