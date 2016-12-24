Министр экономического развития РФ поблагодарил Мордовию за помощь подшефной территории в Каланчакском округе Херсонской области

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Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства республики Дмитрий Поздняков.
«Республикой Мордовия в 2023 г. проведена большая работа по оказанию помощи подшефной территории в Каланчакском округе Херсонской области.
В течение прошлого года проведены строительные и ремонтные работы социально-значимых объектов, благоустроены общественные территории. Своевременно и качественно произведены ремонтно-восстановительные работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, что в настоящее время позволяет оказывать эффективную и многопрофильную помощь местным жителям. Министр экономического развития Российской Федерации Решетников Максим Геннадьевич высоко оценил проведенную работу и выразил благодарность всем причастным.
От себя лично также хочу искренне поблагодарить строительную компанию ООО «Артэль» и каждого, кто внес свой вклад в оказание помощи и реализацию проектов на нашей подшефной территории и новых регионах России в целом. Только вместе мы сможем справиться с существующими проблемами и добиться самого главного - победы на всех фронтах».
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Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
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