Министр экономического развития РФ поблагодарил Мордовию за помощь подшефной территории в Каланчакском округе Херсонской области

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства республики Дмитрий Поздняков.

«Республикой Мордовия в 2023 г. проведена большая работа по оказанию помощи подшефной территории в Каланчакском округе Херсонской области.

В течение прошлого года проведены строительные и ремонтные работы социально-значимых объектов, благоустроены общественные территории. Своевременно и качественно произведены ремонтно-восстановительные работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, что в настоящее время позволяет оказывать эффективную и многопрофильную помощь местным жителям. Министр экономического развития Российской Федерации Решетников Максим Геннадьевич высоко оценил проведенную работу и выразил благодарность всем причастным.

От себя лично также хочу искренне поблагодарить строительную компанию ООО «Артэль» и каждого, кто внес свой вклад в оказание помощи и реализацию проектов на нашей подшефной территории и новых регионах России в целом. Только вместе мы сможем справиться с существующими проблемами и добиться самого главного - победы на всех фронтах».