Работы учащихся Мордовии вошли в финальную экспозицию Международной выставки детского творчества по мотивам финно-угорских сказок

Как сообщает Министерство культуры РМ, учащиеся студии графического дизайна Школы креативных индустрий Мордовии приняли участие в Международной выставке детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков».



Лучшие работы были отмечены жюри и вошли в финальную экспозицию. На выставке представлены работы Дарьи Елистратовой и Анастасии Маненковой.



Участие в конкурсе принимали Евгения Кузнецова, Ангелина Юдина, Дарья Елистратова, Анастасия Маненкова, Алена Другова, Елизавета Павлуткина, Дария Столярова, Софья Кокотина, Анастасия Морозова.

Педагог студии - Денис Нестеренко.