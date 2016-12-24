Работы учащихся Мордовии вошли в финальную экспозицию Международной выставки детского творчества по мотивам финно-угорских сказок

«С возвращением!»
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Как сообщает Министерство культуры РМ, учащиеся студии графического дизайна Школы креативных индустрий Мордовии приняли участие в Международной выставке детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков».
Лучшие работы были отмечены жюри и вошли в финальную экспозицию. На выставке представлены работы Дарьи Елистратовой и Анастасии Маненковой.
Участие в конкурсе принимали Евгения Кузнецова, Ангелина Юдина, Дарья Елистратова, Анастасия Маненкова, Алена Другова, Елизавета Павлуткина, Дария Столярова, Софья Кокотина, Анастасия Морозова.
Педагог студии - Денис Нестеренко.
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