Артём Здунов об уборке Саранска от снега: «Мы это терпеть должны? Будем принимать кадровые решения»

На субботнем совещании у Главы Мордовии вновь поднимались вопросы уборки города от снега.



Мониторинг работы коммунальных служб, который по поручению руководителя региона ведет Администрация, показал, что существенного улучшения не произошло. На дорогах сохраняется снежный накат, колейность, есть вопросы по своевременному вывозу снега. Остается напряженной и ситуация с общественным транспортом.



Глава Мордовии оценил работу первого вице-премьера Игоря Фрейдина и мэра Саранска Игоря Асабина как неудовлетворительную.



«Игорь Витальевич, вы несете личную ответственность за ситуацию в городе, как куратор столицы Мордовии от правительства! Мэрия города докладывает, что все у них по нормативам, и искренне верит в это. Хорошо рассуждать из кабинета! Вы попробуйте сесть на седан и припарковаться. Как это делает большинство наших горожан. У вас это не получится, - сказал Артём Здунов. - Мы это терпеть должны? Будем принимать кадровые решения».



С учетом сохраняющихся неблагоприятных погодных условий Глава Мордовии поставил ряд задач перед правительством региона и администрацией города. Организовать мобилизацию всех ресурсов снегоуборочной техники, в том числе имеющейся на балансе у частных и коммерческих организаций, для решения общей задачи по борьбе со снегом. Кроме того - обеспечить сотрудников коммунальных предприятий, задействованных на уборке, горячим питанием. «Техника должна работать круглосуточно, но людей нужно снабдить всем необходимым», - подчеркнул глава региона.